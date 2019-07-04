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РИА Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к 160 сайтам о продаже фальшивых документов

Вчера, 15:42
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© Depositphotos / pressmasterМужчина сидит за компьютером
Мужчина сидит за компьютером
© Depositphotos / pressmaster
Мужчина сидит за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на основании судебных решений ограничил доступ к информации о продаже поддельных паспортов на 160 сайтах за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.
"Владельцы 37 сайтов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. В связи с неудалением операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 123 страницам сайтов. Данные сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России без прохождения обязательных процедур в государственных органах", - сообщается на сайте Роскомнадзора.
На сайте сообщается, что данная работа проводится в рамках Стратегии противодействию экстремизму в России до 2025 года (утверждена президентом РФ 28.11.2014). Согласно Федеральному закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", запрещается распространение в интернете информации, за которую предусмотрена уголовная ответственность.
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