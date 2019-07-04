Роскомнадзор ограничил доступ к 160 сайтам о продаже фальшивых документов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Роскомнадзор на основании судебных решений ограничил доступ к информации о продаже поддельных паспортов на 160 сайтах за первое полугодие 2019 года, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Владельцы 37 сайтов самостоятельно ограничили доступ к противоправной информации. В связи с неудалением операторами связи на сегодняшний день ограничивается доступ к более 123 страницам сайтов. Данные сайты содержали информацию о незаконных способах изготовления и приобретения паспортов гражданина России без прохождения обязательных процедур в государственных органах", - сообщается на сайте Роскомнадзора.