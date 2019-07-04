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РИА Новости

В МИД объяснили превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана

Вчера, 15:34
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
© РИА Новости / Антон Денисов
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова . Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана вызвано санкциями США, которые не позволяют Тегерану выполнить обязательства по СВПД, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе его реализации, добавила она.
"То, что оговоренный в СВПД порог оказался превышен, конечно, вызывает сожаление, однако это обстоятельство должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые ему предшествовали", - сказала Захарова на брифинге, комментируя превышение Тегераном предусмотренного ядерной сделкой потолка по запасам низкообогащенного урана.
По ее словам, американские санкции "сделали невозможным выполнение иранской стороной обязательств по СВПД".
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Как отметила представитель МИД, Иран давно предупреждал, что превышение станет просто неизбежным. Она добавила, что всем вовлеченным сторонам необходимо сейчас действовать исходя из интересов сохранения плана, сосредоточиться на действиях по стабилизации обстановки вокруг ядерной сделки, проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду, невзирая на санкции США.
Ранее МАГАТЭ после прозвучавших из Тегерана заявлений подтвердило, что Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы
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