В МИД объяснили превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Превышение Ираном лимита запасов низкообогащенного урана вызвано санкциями США, которые не позволяют Тегерану выполнить обязательства по СВПД, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона внимательно следит за развитием ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в том числе его реализации, добавила она.

"То, что оговоренный в СВПД порог оказался превышен, конечно, вызывает сожаление, однако это обстоятельство должно восприниматься в качестве естественного следствия всех тех событий, которые ему предшествовали", - сказала Захарова на брифинге, комментируя превышение Тегераном предусмотренного ядерной сделкой потолка по запасам низкообогащенного урана.

По ее словам, американские санкции "сделали невозможным выполнение иранской стороной обязательств по СВПД".

Как отметила представитель МИД, Иран давно предупреждал, что превышение станет просто неизбежным. Она добавила, что всем вовлеченным сторонам необходимо сейчас действовать исходя из интересов сохранения плана, сосредоточиться на действиях по стабилизации обстановки вокруг ядерной сделки, проработать практические меры, которые бы позволили Ирану экспортировать низкообогащенный уран и тяжелую воду, невзирая на санкции США.