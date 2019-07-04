Освещение дорог может стать дешевле с введением специального тарифа

Он рассказал, что госкомпания рассматривает вопрос снижения ставок на освещение автомобильных дорог всех уровней. Потребление электроэнергии днём гораздо выше, чем ночью, и есть возможность оплачивать ее ночью по пониженным тарифам.

"Пока договорились о том, что на всех дорогах будет применяться ночной тариф. Это даст первый эффект. А второй - прорабатываем сейчас с сообществом, чтобы перейти на специальный тариф", - заявил Петушенко в ходе международного форума "Инновации в дорожном строительстве".