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РИА Новости

Освещение дорог может стать дешевле с введением специального тарифа

Вчера, 15:20
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© РИА Новости / Евгений БиятовМосковская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы
© РИА Новости / Евгений Биятов
Московская кольцевая автомобильная дорога в южной части Москвы. Архивное фото
СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Применение ночного или специального тарифа поможет снизить стоимость освещения на дорогах России, сообщил председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.
Он рассказал, что госкомпания рассматривает вопрос снижения ставок на освещение автомобильных дорог всех уровней. Потребление электроэнергии днём гораздо выше, чем ночью, и есть возможность оплачивать ее ночью по пониженным тарифам.
"Пока договорились о том, что на всех дорогах будет применяться ночной тариф. Это даст первый эффект. А второй - прорабатываем сейчас с сообществом, чтобы перейти на специальный тариф", - заявил Петушенко в ходе международного форума "Инновации в дорожном строительстве".
Он добавил, что также возможно применение природных источников энергии для освещения, особенно в южных районах страны.
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