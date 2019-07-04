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РИА Новости

На севере Москвы нашли шесть снарядов времен войны

Вчера, 15:09
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны обезвредили саперы и вывезли на утилизацию в четверг днем со строительной площадки на севере Москвы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"На стройплощадке по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58, строение 14 при проведении земляных работ обнаружены шесть снарядов времен ВОВ", - сказал собеседник агентства.
По его словам, все опасные находки уже вывезены саперами на подмосковный полигон для последующей утилизации.
Собеседник агентства напомнил, что возле соседнего дома в районе метро "Водный стадион" 26 мая были найдены сразу 25 артиллерийских снарядов времен Великой Отечественной войны.
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