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РИА Новости

Косово и Албания объединят посольства

Вчера, 15:09
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПриштина. Албанский флаг
Приштина. Албанский флаг
© РИА Новости / Илья Питалев
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Приштина. Албанский флаг. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово и Албания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве во внешней политике и объединении диппредставительств, сообщил косовский "министр иностранных дел" Бехджет Пацолли.
Встреча главы косовского "МИД" с албанскими коллегами состоялась в начале недели в Тиране.
"Горжусь нынешним подписанием исторического соглашения с главой МИД Албании Гентом Цакаем о стратегическом сотрудничестве между нашими министерствами и унификации (объединении) диппредставительств (самопровозглашенного) Косово и Албании. Это большой шаг вперед в нашей национальной интеграции, который укрепит наше глобальное присутствие", - написал Пацолли в Твиттер.
Правительства самопровозглашенной республики Косово и Албании в августе 2018 года сообщили о постепенном переводе границы между ними в режим "свободного перемещения". В мае этого года косовский "президент" Хашим Тачи призвал руководство в Тиране к полному упразднению границ между албанцами.
Хашим Тачи
30 апреля, 01:30
Тачи призвал Сербию признать Косово
МИД РФ в апреле критически прокомментировал интервью премьер-министра Албании Эди Рамы, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.
Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС.
Граница Косово и Сербии
30 декабря 2018, 16:56
В Сербии выступили против устранения границы между Албанией и Косово
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