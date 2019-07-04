Косово и Албания объединят посольства

БЕЛГРАД, 4 июл – РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово и Албания подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве во внешней политике и объединении диппредставительств, сообщил косовский "министр иностранных дел" Бехджет Пацолли.

Встреча главы косовского "МИД" с албанскими коллегами состоялась в начале недели в Тиране.

"Горжусь нынешним подписанием исторического соглашения с главой МИД Албании Гентом Цакаем о стратегическом сотрудничестве между нашими министерствами и унификации (объединении) диппредставительств (самопровозглашенного) Косово и Албании. Это большой шаг вперед в нашей национальной интеграции, который укрепит наше глобальное присутствие", - написал Пацолли в Твиттер.

Honored to sign today historical agreement w/ @AlbanianDiplo @CakajGent on strategic cooperation between Foreign Ministries & unification of diplo missions between 🇽🇰 & 🇦🇱. This is a great step fwd in our national integration that will make our global footprint stronger.🇽🇰🇦🇱🇽🇰🇦🇱 pic.twitter.com/3Pe2K3JRkr — Behgjet Pacolli (@pacollibehgjet) 2 июля 2019 г.

Правительства самопровозглашенной республики Косово и Албании в августе 2018 года сообщили о постепенном переводе границы между ними в режим "свободного перемещения". В мае этого года косовский "президент" Хашим Тачи призвал руководство в Тиране к полному упразднению границ между албанцами.

МИД РФ в апреле критически прокомментировал интервью премьер-министра Албании Эди Рамы, в котором он открыто заявил, что для него "Косово – это часть Албании", а "объединение Албании и Косово – это не план Б, но план А". Кроме того, министерство указало на активизацию усилий по интеграции албанонаселенных районов ряда соседних с Албанией балканских стран.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. Косовско-албанские структуры в Приштине 17 февраля 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.