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РИА Новости

В Брянске задержали двух адептов "Свидетелей Иеговы"*

Вчера, 15:09
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Силовики в ходе масштабной спецоперации задержали в Брянске двух женщин – адептов "Свидетелей Иеговы"*, сообщает в четверг региональное управление МВД.
В операции участвовал центральный аппарат МВД РФ, региональное управление ФСБ, областная полиция, местные управления Следственного комитета и Росгвардии.
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"В ходе совместных оперативных мероприятий … пресечена деятельность экстремистской организации, действовавшей на территории Климовского и Новозыбковского районов… Проведено более 40 обысков", - говорится в релизе.
Изъято "большое количество религиозной литературы, компьютеры, электронные носители информации, а также собранные пожертвования".
По уголовному делу об создании экстремистской организации "задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, которые … в течение длительного времени занимались активной пропагандой запрещенной идеологии среди жителей области".
Сейчас подозреваемые заключены под стражу.
*Запрещённая в России экстремистская организация
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РосгвардияСвидетели ИеговыМВД РФФСБ РФБрянскПроисшествия
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