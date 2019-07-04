В Брянске задержали двух адептов "Свидетелей Иеговы"*

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Силовики в ходе масштабной спецоперации задержали в Брянске двух женщин – адептов "Свидетелей Иеговы"*, сообщает в четверг региональное управление МВД.

В операции участвовал центральный аппарат МВД РФ, региональное управление ФСБ, областная полиция, местные управления Следственного комитета и Росгвардии.

"В ходе совместных оперативных мероприятий … пресечена деятельность экстремистской организации, действовавшей на территории Климовского и Новозыбковского районов… Проведено более 40 обысков", - говорится в релизе.

Изъято "большое количество религиозной литературы, компьютеры, электронные носители информации, а также собранные пожертвования".

По уголовному делу об создании экстремистской организации "задержаны 41-летняя и 30-летняя жительницы Новозыбковского района, которые … в течение длительного времени занимались активной пропагандой запрещенной идеологии среди жителей области".

Сейчас подозреваемые заключены под стражу.