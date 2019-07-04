Кандидатов в Мосгордуму призвали избегать некомпетентной трактовки законов

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком, комментируя обращение нескольких кандидатов в Мосгордуму к главе ЦИК Элле Памфиловой, призвал воздержаться от попыток тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства.

Ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и Илья Яшин опубликовали обращение к Памфиловой с требованием контролировать процедуру проверки подписей и регистрации кандидатов.

"Хотим напомнить, что закон един для всех и кандидаты при осуществлении своей деятельности должны соблюдать его нормы и права избирателей. В этой связи призываем воздержаться от попыток тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства исходя из собственных сиюминутных интересов", - заявили в пресс-службе столичной избирательной комиссии.

Отмечается, что Мосгоризбирком со своей стороны гарантирует прозрачность и открытость процедуры проверки подписей.

"Все кандидаты, сдавшие необходимое число достоверных подписей и все необходимые в соответствии с законом документы, будут допущены до участия в выборах в Московскую городскую думу", - говорится в сообщении.

В Мосгоризбиркоме отметили, что внимательно следят за появлением претензий и предложений кандидатов и обращают внимание на участившиеся случаи несостоятельных и необоснованных претензий со стороны ряда кандидатов.