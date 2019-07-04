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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Кандидатов в Мосгордуму призвали избегать некомпетентной трактовки законов

Вчера, 14:49
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Московская городская избирательная комиссия. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком, комментируя обращение нескольких кандидатов в Мосгордуму к главе ЦИК Элле Памфиловой, призвал воздержаться от попыток тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства.
Ранее кандидаты в депутаты Мосгордумы Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Константин Янкаускас и Илья Яшин опубликовали обращение к Памфиловой с требованием контролировать процедуру проверки подписей и регистрации кандидатов.
"Хотим напомнить, что закон един для всех и кандидаты при осуществлении своей деятельности должны соблюдать его нормы и права избирателей. В этой связи призываем воздержаться от попыток тенденциозной и некомпетентной трактовки законодательства исходя из собственных сиюминутных интересов", - заявили в пресс-службе столичной избирательной комиссии.
Отмечается, что Мосгоризбирком со своей стороны гарантирует прозрачность и открытость процедуры проверки подписей.
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"Все кандидаты, сдавшие необходимое число достоверных подписей и все необходимые в соответствии с законом документы, будут допущены до участия в выборах в Московскую городскую думу", - говорится в сообщении.
В Мосгоризбиркоме отметили, что внимательно следят за появлением претензий и предложений кандидатов и обращают внимание на участившиеся случаи несостоятельных и необоснованных претензий со стороны ряда кандидатов.
Московская городская дума 6 июня объявила о старте избирательной кампании по выборам депутатов. Кандидатам, которые идут на выборы от непарламентских партий, а также самовыдвиженцам необходимо собрать 4,5-5 тысяч подписей избирателей своего избирательного округа, или 3% от их общего числа. Выборы состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомКонстантин ЯнкаускасВладимир МиловМосковская городская думаИлья ЯшинМоскваПолитика
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