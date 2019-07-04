Пресс-конференция ко Дню крещения Руси

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17 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная ко Дню крещения Руси, отмечаемому 28 июля. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".