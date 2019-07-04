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РИА Новости

Пресс-конференция ко Дню крещения Руси

Вчера, 14:46
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17 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция, приуроченная ко Дню крещения Руси, отмечаемому 28 июля. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Участники:
- заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского Патриархата РПЦ протоиерей Николай БАЛАШОВ;
- заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ РПЦ Вахтанг КИПШИДЗЕ;
- пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси священник Александр ВОЛКОВ;
- профессор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав ПЕТРУШКО.

28 июля отмечается также и День памяти равноапостольного великого князя Владимира. Эта дата стала важной для истории нашей страны, ее культурно-исторического развития.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Стеклянный зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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