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РИА Новости
Тюменская область

Тюменская скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин

Вчера, 14:46
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЮМЕНЬ, 4 июл – РИА Новости. Правительство Тюменской области дополнительно закупит в этом году 35 машин скорой помощи. Глава региона Александр Моор также поручил выделить свободные помещения для размещения медицинских бригад в тех районах, в которых нет подстанций, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"Чтобы бригадам доезжать до пациентов, как и положено в экстренных ситуациях, в течение 20 минут, необходимо в Тюмени установить как минимум два пункта, где бы находились автомобили и дежурили врачи. Кроме того, несмотря на то, что мы регулярно покупаем новые автомобили скорой помощи, принято решение дополнительно пополнить автопарк", – заявил Моор.

Мероприятия по достижению целевых показателей доступности и качества медицинской помощи реализуются в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография". По статистике, в среднем бригады тюменской скорой помощи выезжают на вызов по 730 раз в сутки. В 2018 году доезд до экстренных пациентов в течение 20 минут составил 86%, в 2019 году удалось увеличить этот показатель до 88%.
"В регионе готовят сегменты нацпроектов, связанных со здоровьем людей. Поставленные цели требуют напряженной работы. Национальный проект - не временный инструмент. Это конкретные задачи, которые требуют консолидации усилий не только медицинского сообщества", — отметил глава региона.
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