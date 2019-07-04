Тюменская скорая помощь дополнительно получит 35 новых машин

"Чтобы бригадам доезжать до пациентов, как и положено в экстренных ситуациях, в течение 20 минут, необходимо в Тюмени установить как минимум два пункта, где бы находились автомобили и дежурили врачи. Кроме того, несмотря на то, что мы регулярно покупаем новые автомобили скорой помощи, принято решение дополнительно пополнить автопарк", – заявил Моор.