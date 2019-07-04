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РИА Новости

На учениях Sea Breeze прошли боевые стрельбы

Вчера, 14:45
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© MC3 T. Logan KeownЭсминец ВМС США "Карни" (Carney DDG64) в порту Одессы
Эсминец ВМС США Карни (Carney DDG64) в порту Одессы
© MC3 T. Logan Keown
КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Морские пехотинцы Украины и США в рамках международных учений Sea Breeze-2019 осуществили боевые стрельбы, сообщила в четверг пресс-служба министерства обороны Украины.
Sea Breeze-2019 будут проходить на Украине до 12 июля на море и суше, в воздухе и под водой. В МИД РФ ранее назвали проведение учений опасной идеей, добавив, что будут относиться к этим учениям соответствующим образом. Депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко считает, что украинско-американские учения больше напоминают "заигрывания хозяина со своей ручной морской свинкой", но в случае необходимости России есть чем ответить на возможные провокации. При этом депутат напомнил, что сейчас агрессия стран НАТО нарастает.
Украинско-американские военные учения Sea Breeze
3 июля, 14:18
Военный эксперт: легенда Sea Breeze обтекаема, а истинная цель очевиднаРоссийские военные следят за кораблями НАТО в Черном море, которые направляются на Украину для участия в маневрах Sea Breeze 2019. В эфире радио Sputnik военный эксперт Юрий Котенок высказал мнение о том, какие задачи преследуют участники учений.
“Стрельбу вели по определенным целям, которые находились на разном расстоянии от места размещения минометных батарей, из открытых и скрытых позиций. Задачи усложняли вводные руководства учений. Поэтому некоторые цели определяли согласно информации артиллерийской разведки и корректировщика огня в процессе выполнения стрельб. Несмотря на жесткие нормативы и лимит времени, все расчеты поразили обнаружены целые точным минометным огнем”, - говорится в сообщении.
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