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РИА Новости

Полиция начала проверку после драки во Внуково

Вчера, 14:22
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после драки пассажира и представителя авиакомпании и в офисе продаж в столичном аэропорту "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
Ранее пресс-служба авиакомпании "Победа" сообщила, что опоздавший на рейс в Анапу пассажир напал во "Внуково" на представителя компании.
"В настоящее время по данному факту сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту "Внуково" проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.
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Конфликт произошел из-за того, что опоздавший на рейс пассажир потребовал вернуть деньги за билет.
"В офис организации пришел опоздавший на рейс сообщением Внуково-Анапа пассажир с требованием вернуть деньги за билет или отправить следующим рейсом. Представитель авиакомпании предложил ему купить новый билет, после чего мужчина начал проявлять агрессию, ударил оппонента и покинул офис", - говорится в сообщении.
Личность пассажира установлена, сотрудники полиции взяли с него объяснение. Решение по данной ситуации будет принято после окончания проверки.
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