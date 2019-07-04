Полиция начала проверку после драки во Внуково

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Сотрудники полиции проводят проверку после драки пассажира и представителя авиакомпании и в офисе продаж в столичном аэропорту "Внуково", сообщили РИА Новости в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее пресс-служба авиакомпании "Победа" сообщила, что опоздавший на рейс в Анапу пассажир напал во "Внуково" на представителя компании.

"В настоящее время по данному факту сотрудниками ЛО МВД России в аэропорту "Внуково" проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в пресс-службе.

Конфликт произошел из-за того, что опоздавший на рейс пассажир потребовал вернуть деньги за билет.

"В офис организации пришел опоздавший на рейс сообщением Внуково-Анапа пассажир с требованием вернуть деньги за билет или отправить следующим рейсом. Представитель авиакомпании предложил ему купить новый билет, после чего мужчина начал проявлять агрессию, ударил оппонента и покинул офис", - говорится в сообщении.