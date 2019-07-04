Появились первые кадры из нового сериала о Дракуле

Телесериал, основанный на одноименном романе Брэма Стокера, разработали Марк Гэтисс и Стивен Моффат, продюсеры самой популярной экранизации о Шерлоке Холмсе с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он будет состоять из трех частей и рассказывать, казалось бы уже всем известную историю, о кровожадном вампире из Трансильвании, который строит планы против викторианского Лондона.