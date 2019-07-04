Появились первые кадры из нового сериала о Дракуле

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сети появились первые кадры из нового сериала Netflix о вампире Дракуле, сообщает Deadline.
На фотографиях - забрызганный кровью датский актер Клас Банг, играющий главную роль.
© BBC/NetflixКадр со съемок сериала "Дракула"
© BBC/Netflix
Кадр со съемок сериала "Дракула"
Телесериал, основанный на одноименном романе Брэма Стокера, разработали Марк Гэтисс и Стивен Моффат, продюсеры самой популярной экранизации о Шерлоке Холмсе с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Он будет состоять из трех частей и рассказывать, казалось бы уже всем известную историю, о кровожадном вампире из Трансильвании, который строит планы против викторианского Лондона.
В "Дракуле" также снимаются Джон Хеффернан ("Корона"), Джоанна Сканлан ("Без обид"), Джонатан Арис ("Шерлок") и другие.
Выход во всем мире на Netflix ожидается зимой 2019 года.
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