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РИА Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Технопарку "Строгино" присвоен статус приоритетного инвестпроекта

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Юрий КаверТроицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
Троицкая церковь (ХVII век) усадьбы Троицкое-Лыково и жилые многоэтажные дома Москвы
© РИА Новости / Юрий Кавер
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус инвестиционного приоритетного проекта Технопарку "Строгино", что предполагает расширение имущественного комплекса площадки, сообщает пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы (ДИПП).

"Статус инвестиционного приоритетного проекта присваивается отдельным проектам с целью поддержки приоритетных направлений развития экономики города. В данном случае – это работа предприятий в сфере инновационных технологий, производства медицинских изделий и фармацевтики, энергосберегающих технологий. Объем инвестиций в проект составит 606 млн рублей", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров.

Реализация проекта позволит создать высокооплачиваемые рабочие места. Средняя зарплата на предприятиях составит свыше 72 тысяч рублей в месяц.
План инвестиционного приоритетного проекта предусматривает строительство на площадях технопарка одного нового и модернизацию четырех уже существующих объектов капитального строительства. Общая площадь капитальной застройки к 2020 году увеличится с 17 тысяч квадратных метров до 27 тысяч квадратных метров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыЭкономика
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