Технопарку "Строгино" присвоен статус приоритетного инвестпроекта

"Статус инвестиционного приоритетного проекта присваивается отдельным проектам с целью поддержки приоритетных направлений развития экономики города. В данном случае – это работа предприятий в сфере инновационных технологий, производства медицинских изделий и фармацевтики, энергосберегающих технологий. Объем инвестиций в проект составит 606 млн рублей", – сказал руководитель департамента Александр Прохоров .

План инвестиционного приоритетного проекта предусматривает строительство на площадях технопарка одного нового и модернизацию четырех уже существующих объектов капитального строительства. Общая площадь капитальной застройки к 2020 году увеличится с 17 тысяч квадратных метров до 27 тысяч квадратных метров.