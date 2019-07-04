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РИА Новости

Эксперт считает необоснованной панику вокруг роста цен на топливо

Вчера, 14:30
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости/Прайм. Паника вокруг роста цен на топливо в РФ необоснованна, так он сейчас далек от уровня инфляции, заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им Г. В. Плеханова Олег Чередниченко на пресс-конференции в ММПЦ МИА "Россия сегодня".
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявлял, что за первую половину года рост цен на бензин составил 2,3%, а на дизельное топливо - 0,5%, и это значительно ниже уровня инфляции. Согласно данным Росстата, недельная инфляция в РФ с 25 июня по 1 июля ускорилась до 0,2%, при этом цены на автомобильный бензин выросли на 0,1%, а на дизельное топливо – практически не изменились.
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"Отчетная дата, после которой прогнозировался резкий рост - это 1 июля. 1 июля случилось, какого-то серьёзного роста на розничном рынке, то есть применительно к потребителям, мы не увидели. Более того, этого роста в принципе нет, и этот рост не догоняет таргет по инфляции. Он пока сильно отстаёт от этого таргета. Поэтому эти панические настроения, они необоснованны", - сказал Чередниченко в ответ на вопрос модератора, существуют ли сегодня панические настроения из-за роста цен на топливо.
При этом эксперт отметил, что не исключены некоторые изменения динамики цен с учетом высокого спроса в летне-осенний период. "Но, опять-таки, эта корректировка, которая может случиться, она ограничивается лишь тем таргетом, который мы имеем по инфляции сегодня", - подчеркнул он.
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Российские власти в 2018 году подписали соглашения о стабилизации рынка топлива с 1 ноября по 31 марта 2019 года с десятью крупными российскими нефтекомпаниями, в конце марта его действие было продлено до 1 июля. Согласно этим соглашениям, компании повысили розничные цены с 1 января не более чем на 1,7% (с учетом повышения НДС), а с 1 февраля индексировали их равномерно так, чтобы по итогам года не превысить прогнозную среднегодовую инфляцию (4,6%).
Продлевать эти соглашения не планируется. Сдерживать рост цен на топливо, независимо от наличия соглашений, призваны специальные налоговые механизмы, в частности так называемый демпфирующий акциз, рассказывали в Минфине. Сегодня, в четверг правительство РФ рассматривает проект законодательных поправок о корректировке демпферного механизма, который должен позволить сдерживать рост цен на топливо в долгосрочной перспективе.
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