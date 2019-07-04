ГРОЗНЫЙ, 4 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего представителя в мусульманских странах для налаживания тесного взаимодействия республики с исламским миром, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.

Эту должность занял заместитель муфтия республики Турко Даудов.

"Посоветовавшись с муфтием Чечни Салахом Межиевым, мы решили поручить вам ответственную должность представителя главы Чеченской республики в арабских и мусульманских странах в ранге помощника главы республики", - заявил Кадыров на встрече с Даудовым.

По его словам, Даудов много лет жил и работал на Ближнем Востоке и имеет "огромный опыт сотрудничества с политической и религиозной элитой арабского Востока".

Кадыров отметил, что Чечня наладила братские отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Иорданией и другими странами, и теперь необходимо "поднять на новый уровень отношения Чечни с этими государствами".

По его словам, в мусульманских странах только недавно стали лучше понимать происходящие в республике процессы. Эти изменения, по мнению главы Чечни, "произошли благодаря проделанной на разных уровнях большой работе и установившимся тесным связям".