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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Кадыров назначил своего представителя в мусульманских странах

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 4 июл - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров назначил своего представителя в мусульманских странах для налаживания тесного взаимодействия республики с исламским миром, сообщает пресс-служба главы и правительства Чечни.
Эту должность занял заместитель муфтия республики Турко Даудов.
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"Посоветовавшись с муфтием Чечни Салахом Межиевым, мы решили поручить вам ответственную должность представителя главы Чеченской республики в арабских и мусульманских странах в ранге помощника главы республики", - заявил Кадыров на встрече с Даудовым.
По его словам, Даудов много лет жил и работал на Ближнем Востоке и имеет "огромный опыт сотрудничества с политической и религиозной элитой арабского Востока".
Кадыров отметил, что Чечня наладила братские отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Иорданией и другими странами, и теперь необходимо "поднять на новый уровень отношения Чечни с этими государствами".
По его словам, в мусульманских странах только недавно стали лучше понимать происходящие в республике процессы. Эти изменения, по мнению главы Чечни, "произошли благодаря проделанной на разных уровнях большой работе и установившимся тесным связям".
Кадыров отметил, что его представитель будет координировать поездки правительственных делегаций и комиссий. Глава Чечни также заявил о необходимости налаживания деловых отношений с посольствами арабских, мусульманских стран в России.
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Религия и мировоззрениеРамзан КадыровСаудовская АравияЧечняРоссияВ мире
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