Муниципальный совет Кишинева отправил в отставку врио мэра Кодряну

КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Муниципальные советники Кишинева на заседании в четверг отправили в отставку врио мэра столицы Молдавии Руслана Кодряну и его заместителя Нистора Грозаву, сообщил советник от Соцпартии Никита Цуркан.
Ранее 15 июня муниципальный совет Кишинева выдвинул вотум недоверия Кодряну и Грозаву.
"Тридцатью шестью голосами муниципальных советников были отправлены в отставку Грозаву и Кодряну", - сообщил Цуркан журналистам.
Кодряну в ответ заявил, что не держится за должность. "Кресло мэра свободно с июня 2018 года. Согласился исполнять обязанности лишь потому, что городом должны были управлять, а проблемы людей решать вне политики и личных интересов", - написал Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня 2018 года. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. 25 июня 2018 года Высшая судебная палата окончательно признала итоги голосования недействительными из-за агитации победившего кандидата в день выборов. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Кодряну.