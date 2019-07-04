Муниципальный совет Кишинева отправил в отставку врио мэра Кодряну

КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Муниципальные советники Кишинева на заседании в четверг отправили в отставку врио мэра столицы Молдавии Руслана Кодряну и его заместителя Нистора Грозаву, сообщил советник от Соцпартии Никита Цуркан.

Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня 2018 года. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. 25 июня 2018 года Высшая судебная палата окончательно признала итоги голосования недействительными из-за агитации победившего кандидата в день выборов. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Кодряну.