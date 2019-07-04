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РИА Новости

Муниципальный совет Кишинева отправил в отставку врио мэра Кодряну

Вчера, 13:56
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкФлаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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КИШИНЕВ, 4 июл - РИА Новости. Муниципальные советники Кишинева на заседании в четверг отправили в отставку врио мэра столицы Молдавии Руслана Кодряну и его заместителя Нистора Грозаву, сообщил советник от Соцпартии Никита Цуркан.
Ранее 15 июня муниципальный совет Кишинева выдвинул вотум недоверия Кодряну и Грозаву.
"Тридцатью шестью голосами муниципальных советников были отправлены в отставку Грозаву и Кодряну", - сообщил Цуркан журналистам.
Кодряну в ответ заявил, что не держится за должность. "Кресло мэра свободно с июня 2018 года. Согласился исполнять обязанности лишь потому, что городом должны были управлять, а проблемы людей решать вне политики и личных интересов", - написал Кодряну на своей странице в соцсети Facebook.
Досрочные выборы мэра в столице Молдавии проходили в два этапа, второй тур состоялся 3 июня 2018 года. По данным ЦИК, победителем в нем стал кандидат от партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе, набравший 52,57% голосов. 25 июня 2018 года Высшая судебная палата окончательно признала итоги голосования недействительными из-за агитации победившего кандидата в день выборов. Временно исполняющим обязанности мэра был назначен Кодряну.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
10 июня, 13:43
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