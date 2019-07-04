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РИА Новости

В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

Вчера, 13:44
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ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.
Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.
"В районе населенного пункта Сокольники слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа квадракоптер, - сказал Филипоненко.
Он уточнил, что фото- и видеоматериалы с БПЛА изучаются специалистами Народной милиции ЛНР.
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