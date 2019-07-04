В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) украинских силовиков, заявил в четверг журналистам офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко.

Полеты боевой авиации и беспилотников вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе запрещены и являются нарушением минских договоренностей.

"В районе населенного пункта Сокольники слаженными действиями личного состава поста воздушного наблюдения был уничтожен беспилотник противника типа квадракоптер, - сказал Филипоненко.