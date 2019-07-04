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РИА Новости

Суд утвердил УДО участницы "сахарной аферы" во ФСИН

Вчера, 13:46
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение об условно-досрочном освобождении предпринимательницы Марины Дюковой, осужденной к 2,5 годам колонии за пособничество бывшему замглавы ФСИН Олегу Коршунову в растрате при заключении контракта на поставку сахара, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Таким образом, суд отклонил протест представителей потерпевших, которые настаивали, чтобы она отбывала назначенный срок до конца. Копию решения направят в СИЗО уже сегодня, после этого ее освободят.
Представитель ФСИН отметил, что суд, досрочно освобождая Дюкову, не учел ущерб, который она вместе с соучастниками нанесла его ведомству, а это 43 миллиона рублей. "Мы обращались к ней с иском, но суд не принял его, так как она признана банкротом", - сказал юрист. По его словам, ФСИН намерена просить о включении в реестр кредиторов, а также заявить иск к ее соучастникам.
Адвокат отметил, что в ходе сотрудничества со следствием Дюкова указала на имущество своих соучастников, в том числе Коршунова, на это имущество был наложен арест, что должно покрыть ущерб. Начальница отряда изолятора, где Дюкова отбывает наказание, отметила, что никаких взысканий на осужденную не наложено. "Только положительное", - добавила она.
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"Я пенсионер, у меня трое детей, два внука... Я полностью осознала свою вину и раскаялась в содеянном, сейчас у меря только одна боль - как погасить ущерб и помочь своей несовершеннолетней дочери", - обратилась Дюкова к судье.
Ранее Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство Дюковой об УДО. На неотбытый срок (семь месяцев 20 дней) на нее была возложена обязанность являться на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию по месту жительства.
Дюкова обвинялась по статье "пособничество в растрате в особо крупном размере". Она заключила досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении нее уголовное дело было выделено в отдельное производство, в ноябре 2018-го - получила 2,5 года колонии общего режима.
По данным следствия, в начале 2016 года Коршунов и заместитель начальника управления тылового обеспечения ФСИН России Светлана Алексеева предложили Дюковой участвовать в аукционах на поставку сахара для учреждений ФСИН. Алексеева при формировании конкурсной документации включила в нее заведомо невыполнимые требования о поставке более 7 тысяч тонн сахара, а Дюкова предоставила во ФСИН предложения о возможности поставки по завышенной стоимости. В результате незаконно проведенного аукциона Коршунов от лица ФСИН РФ заключил договор с подконтрольным Дюковой юридическим лицом на сумму более 399 миллионов рублей. Из этих денег более чем 43 миллиона рублей в виде незаконно завышенной стоимости были похищены, считает СК.
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Дело против Коршунова и его пособников в феврале 2019 года было направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, в отношении Коршунова продолжается расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве следственного изолятора в Симферополе.
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