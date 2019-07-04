Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса, заявил Медведев

ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Регионы России в этом году получат дополнительно 2 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на расширение льготного кредитования таких компаний, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Открывая заседание кабмина в четверг, Медведев отметил, что целый ряд вопросов повестки связан с поддержкой регионов, в том числе, речь идет о средствах, выделяемых в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство".

"В этом году регионы получат на федеральный проект дополнительные деньги, в общей сложности 2 миллиарда рублей. Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений", - сообщил Медведев.