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РИА Новости

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку бизнеса, заявил Медведев

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров. 4 июля 2019
ГОРКИ, 4 июл - РИА Новости. Регионы России в этом году получат дополнительно 2 миллиарда рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе на расширение льготного кредитования таких компаний, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Открывая заседание кабмина в четверг, Медведев отметил, что целый ряд вопросов повестки связан с поддержкой регионов, в том числе, речь идет о средствах, выделяемых в рамках проекта "Малое и среднее предпринимательство".
"В этом году регионы получат на федеральный проект дополнительные деньги, в общей сложности 2 миллиарда рублей. Это средства, которые идут на расширение льготного кредитования малых и средних компаний, увеличение числа тех, кто участвует в экономических операциях, на популяризацию бизнеса и ряд других направлений", - сообщил Медведев.
Премьер уточнил, что будет рассмотрен также вопрос о средствах, которые направляются отдельным регионам для строительства новых социальных учреждений и для реконструкции инфраструктуры, в частности, в рамках модернизации Красноярского международного аэропорта.
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1 июля, 11:05
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