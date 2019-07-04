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РИА Новости

Минприроды приветствует создание заводов по переработке мусора в гарнизонах

Вчера, 13:29
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МОСКВА, 4 июл - РИА новости. Минприроды, курирующее мусорную реформу в России, заявило, что приветствует инициативу по созданию мусороперерабатывающих заводов в воинских частях
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени будет запущена программа по строительству мусороперерабатывающих заводов в воинских частях.
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"В силу того, что сейчас в России создается новая высокотехнологичная инфраструктура по обращению с отходами, мы положительно относимся к появлению на этом рынке новых участников. Поскольку рынок обращения с отходами является открытым, получив лицензию, заниматься обработкой и утилизацией мусора могут все желающие. Ограничивать конкуренцию в отрасли мы не намерены", - сообщили РИА Новости в ведомстве.
Там отметили, что появление "военных" мусороперерабатывающих комплексов "в рамках действующего законодательства для работы регоператоров препятствий не влечёт".
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Эксперт рассказал, где появятся заводы Минобороны по переработке мусора
"Строительство на объектах военного комплекса мусороперерабатывающих заводов в отдельных случаях можно рассматривать как преимущество. На территориях закрытого типа ситуация с отходами может складываться критически ввиду особенностей пропускного режима", - добавили в Минприроды.
С 2019 года в России вступила в силу реформа в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, направленная на решение проблемы стихийных свалок, переработки и утилизации мусора, а также на улучшение экологической обстановки. Работать с ТКО станут региональные операторы, тарифы на услуги которых будут утверждаться отдельно.
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