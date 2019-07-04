Минприроды приветствует создание заводов по переработке мусора в гарнизонах

МОСКВА, 4 июл - РИА новости. Минприроды, курирующее мусорную реформу в России, заявило, что приветствует инициативу по созданию мусороперерабатывающих заводов в воинских частях

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что в скором времени будет запущена программа по строительству мусороперерабатывающих заводов в воинских частях.

"В силу того, что сейчас в России создается новая высокотехнологичная инфраструктура по обращению с отходами, мы положительно относимся к появлению на этом рынке новых участников. Поскольку рынок обращения с отходами является открытым, получив лицензию, заниматься обработкой и утилизацией мусора могут все желающие. Ограничивать конкуренцию в отрасли мы не намерены", - сообщили РИА Новости в ведомстве.

Там отметили, что появление "военных" мусороперерабатывающих комплексов "в рамках действующего законодательства для работы регоператоров препятствий не влечёт".

"Строительство на объектах военного комплекса мусороперерабатывающих заводов в отдельных случаях можно рассматривать как преимущество. На территориях закрытого типа ситуация с отходами может складываться критически ввиду особенностей пропускного режима", - добавили в Минприроды.