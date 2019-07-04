Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T13:21Z
https://ria.ru/20190704/1556201068.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155619/70/1556197055_0:68:1022:643_1036x0_80_0_0_4edf9115b5d462a45dfa044572380293.jpg
РИА Новости

Самарская область готова принять детей из зоны паводка в Приангарье

Вчера, 13:21
128
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Самарская область готова принять 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области и обеспечить им отдых в летних оздоровительных лагерях, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
"Мы отправляем телеграмму с готовностью разместить детей из Иркутской области на территории Самарской области для организации летней оздоровительной кампании, 100 ребятишек мы готовы принять, за счет средств региона разместить их и создать все условия для их отдыха", - заявил Азаров на видео, опубликованном в аккаунте департамента информационной политики области в Twitter.
"Коллеги из Иркутской области нам сообщили, что единственная помощь, которая им нужна на данный момент, - это помощь в организации летней оздоровительной кампании для деток из пострадавших районов, ...чтобы за время их отдыха и оздоровления были достроены дома, приведены в порядок города и поселки, и детки вернулись не в чрезвычайную ситуацию, а в нормальные бытовые условия", - пояснил глава Самарской области.
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области. 4 июля 2019
Вчера, 10:17
В Иркутской области последствия паводка ликвидируют более 3,5 тысяч человек
400002
Обсудить 0
Паводок в Иркутской областиПроисшествия
Рекомендуем
Главу "Автодора" заподозрили в злоупотреблении полномочиями
РИА
Новости
Здание Верховной рады Украины в Киеве
Рада не обязана приглашать наблюдателей ПАСЕ на выборы, считает МИД Украины
АЗС
"Ромир" заявил, что российские водители видят риск роста цен на бензин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
Лента
новостей
Отдыхающие в Севастополе
Британскую делегацию пригласили в Крым
В Минске начался допрос представителей поставщика фейерверков для салюта
Табличка у входа в здание Федеральной антимонопольной службы России
ФАС раскрыла картель при поставках витаминов
Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек
Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
СК завел дело после гибели ребенка из-за упавшего дерева в центре Москвы
Председатель правительства РФ РФ Дмитрий Медведев
Переход на электронные трудовые книжки должен быть плавным, заявил Медведев
В ЛНР заявили, что сбили беспилотник украинских силовиков в Донбассе
Житель Вологды получил семь лет колонии за избиение восьмимесячного сына
Люди и работники спасательных служб около разрушенных в результате наводнения домов в городе Тулун в Иркутской области
В Приангарье начали проверку соблюдения правил строительства дамбы в Тулуне
В сельсовете Богучанского района Красноярского края ввели режим ЧС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:30Лукашевич призвал Грузию обеспечить безопасность журналистов
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
Лента новостейМолния