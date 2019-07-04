Самарская область готова принять детей из зоны паводка в Приангарье

САРАТОВ, 4 июл - РИА Новости. Самарская область готова принять 100 детей из пострадавшей от паводка Иркутской области и обеспечить им отдых в летних оздоровительных лагерях, сообщил глава региона Дмитрий Азаров.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
"Мы отправляем телеграмму с готовностью разместить детей из Иркутской области на территории Самарской области для организации летней оздоровительной кампании, 100 ребятишек мы готовы принять, за счет средств региона разместить их и создать все условия для их отдыха", - заявил Азаров на видео, опубликованном в аккаунте департамента информационной политики области в Twitter.
"Коллеги из Иркутской области нам сообщили, что единственная помощь, которая им нужна на данный момент, - это помощь в организации летней оздоровительной кампании для деток из пострадавших районов, ...чтобы за время их отдыха и оздоровления были достроены дома, приведены в порядок города и поселки, и детки вернулись не в чрезвычайную ситуацию, а в нормальные бытовые условия", - пояснил глава Самарской области.