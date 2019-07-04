Самарская область готова принять детей из зоны паводка в Приангарье

Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

"Коллеги из Иркутской области нам сообщили, что единственная помощь, которая им нужна на данный момент, - это помощь в организации летней оздоровительной кампании для деток из пострадавших районов, ...чтобы за время их отдыха и оздоровления были достроены дома, приведены в порядок города и поселки, и детки вернулись не в чрезвычайную ситуацию, а в нормальные бытовые условия", - пояснил глава Самарской области.