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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В ДУМ Татарстана прокомментировали установку камер в мечетях

Вчера, 13:19
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КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Установка камер видеонаблюдения в мечетях Татарстана не нарушает конституционные права верующих и будет способствовать минимизации потенциальных угроз совершения краж или террористических актов, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ).
Ранее имам-хатыб мечети "Миргазиян" Абудурауф Забиров высказался в издании "Бизнес online" против установки камер видеонаблюдения в культовом учреждении. По его мнению, "круглосуточная слежка" за прихожанами может оттолкнуть их от посещения мечетей.
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"Духовное управление мусульман Татарстана реализует меры по усилению и обеспечению безопасности прихожан в мечетях Казани. С этой целью в зданиях мусульманских храмов, относящихся к объектам большого скопления людей, будут установлены камеры видеонаблюдения… Данная инициатива ДУМ РТ реализуется в рамках программы "Безопасный город" и поддержана имамами-мухтасибами Казани в интересах прихожан. Ее реализация не нарушает их конституционные права на неприкосновенность частной жизни, так как не предполагает разглашение персональных данных", - говорится в сообщении.
Духовное управление мусульман Татарстана считает, что наличие видеокамер в мечетях имеет высокий профилактический эффект: правонарушители, как правило, не вторгаются на территорию, просматриваемую видеокамерами. Камеры позволят осуществлять визуальный контроль за территорией и внутренними помещениями мечетей и в случае необходимости оперативно реагировать на возможные угрозы жизни прихожан и случаи правонарушений. Таким образом, будут минимизированы потенциальные угрозы совершения краж или террористических актов.
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Практика видеонаблюдения, как отмечает ДУМ РТ, успешно применяется в частных и муниципальных учреждениях, в особенности детских, образовательных и социальных, в помещениях и на уличных территориях, в административных зданиях, культурных учреждениях, авто- и железнодорожных вокзалах и аэропортах.
В пресс-службе президента Татарстана отметили, что установка камер видеонаблюдения в мечетях связана исключительно с мерами безопасности на всех объектах массового посещения людей. При этом управление деятельностью мусульманских культовых учреждений в республике находится в ведении ДУМ Татарстана.
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Религия и мировоззрениеТатарстанКазаньОбщество
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