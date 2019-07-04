В ДУМ Татарстана прокомментировали установку камер в мечетях

КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Установка камер видеонаблюдения в мечетях Татарстана не нарушает конституционные права верующих и будет способствовать минимизации потенциальных угроз совершения краж или террористических актов, сообщили в Духовном управлении мусульман Татарстана (ДУМ РТ).

Ранее имам-хатыб мечети "Миргазиян" Абудурауф Забиров высказался в издании " Бизнес online " против установки камер видеонаблюдения в культовом учреждении. По его мнению, "круглосуточная слежка" за прихожанами может оттолкнуть их от посещения мечетей.

"Духовное управление мусульман Татарстана реализует меры по усилению и обеспечению безопасности прихожан в мечетях Казани. С этой целью в зданиях мусульманских храмов, относящихся к объектам большого скопления людей, будут установлены камеры видеонаблюдения… Данная инициатива ДУМ РТ реализуется в рамках программы "Безопасный город" и поддержана имамами-мухтасибами Казани в интересах прихожан. Ее реализация не нарушает их конституционные права на неприкосновенность частной жизни, так как не предполагает разглашение персональных данных", - говорится в сообщении.

Духовное управление мусульман Татарстана считает, что наличие видеокамер в мечетях имеет высокий профилактический эффект: правонарушители, как правило, не вторгаются на территорию, просматриваемую видеокамерами. Камеры позволят осуществлять визуальный контроль за территорией и внутренними помещениями мечетей и в случае необходимости оперативно реагировать на возможные угрозы жизни прихожан и случаи правонарушений. Таким образом, будут минимизированы потенциальные угрозы совершения краж или террористических актов.

Практика видеонаблюдения, как отмечает ДУМ РТ, успешно применяется в частных и муниципальных учреждениях, в особенности детских, образовательных и социальных, в помещениях и на уличных территориях, в административных зданиях, культурных учреждениях, авто- и железнодорожных вокзалах и аэропортах.