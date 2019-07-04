ФАС раскрыла картель при поставках витаминов

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Ленинградское УФАС России установило картельный сговор при поставках витаминно-минеральных комплексов для бюджетных учреждений здравоохранения на общую сумму более 2,5 миллиона рублей, сообщается на сайте Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"Ленинградское УФАС России установило, что скоординированные действия ООО "Профивит" и ООО "Медикофарм" привели к поддержанию цен на одиннадцати аукционах на поставку витаминно-минеральных комплексов для нужд бюджетных учреждений здравоохранения. Общая начальная (максимальная) цена контрактов (НМЦК) составила более 2,5 миллиона рублей. На предположительный сговор между компаниями обратила внимание Межрегиональная общественная организация "Питание и общественное здоровье", - говорится в сообщении.

Служба указывает, что во всех аукционах, результаты которых были рассмотрены комиссией УФАС, между компаниями наблюдалась слабая конкурентная борьба, что позволяло одной из фирм заключать контракт с минимальным снижением НМЦК - не более 2%. Отмечается, что в ряде аукционов соперничество отсутствовало полностью и снижение цены составило всего один шаг - 0,5%.

Кроме того, служба установила, что подача заявок от обеих компаний осуществлялась с использованием единой технической инфраструктуры. Заявки других участников подавались с разных ip-адресов.

"В ходе рассмотрения дела ответчики вину не признали, минимальное снижение объяснили низкими НМЦК, а подачу заявок с одного ip-адреса - совпадением. ООО "Профивит" и ООО "МедикоФарм" также отрицали какие-либо взаимоотношения между фирмами. Между тем, по данным УФАС, транзакции между счетами ответчиков все же производились", - отмечается в сообщении.