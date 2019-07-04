Житель Казани получил пять с половиной лет колонии за наезд на полицейского

КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Ново-Савиновский районный суд Казани приговорил местного жителя, совершившего наезд на инспектора ГИБДД, к 5,5 года лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Татарстана.

Днем 13 февраля на улице Восстания в Казани инспектор ГИБДД остановил для проверки документов автомобиль Chevrolet Cobalt, двигавшийся по встречной полосе и проехавший на запрещающий сигнал светофора. Инспектор протянул руку в окно, чтобы взять документы, в этот момент водитель поднял стекло и, зажав руку сотрудника полиции, начал движение. Водитель, протащив полицейского за автомобилем несколько десятков метров, столкнулся со стоящей на светофоре машиной, а затем покинул автомобиль, сел в такси в ближайшем дворе и скрылся.

Позднее подозреваемый был задержан, им оказался 37-летний местный житель. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти". По данным МВД по Татарстану, мужчина был лишен прав, а ранее судим шесть раз за грабежи, кражи, угон и изнасилование.