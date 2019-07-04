Тюменскому губернатору указали на 12% жителей без доступа к питьевой воде

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Почти каждый девятый житель (11,8%) Тюменской области не обеспечен качественной питьевой водой, в их числе обратившиеся к президенту РФ жители села Каскара, губернатору региона внесено представление об устранении нарушений, сообщается на сайте ГП РФ.

Отмечается, что прокуратура Тюменской области провела проверку жалобы жителей села Каскара в ходе прямой линии с Владимиром Путиным. Прокуратурой области установлено, что в регионе "только 88,2% населения обеспечены питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности", есть проблемы с обеспечением качественной водой и части жителей села Каскара.

"В связи с этим прокуратурой области 27 июня в адрес губернатора региона внесено представление об устранении нарушений закона при обеспечении населения качественной питьевой водой", - говорится в сообщении.