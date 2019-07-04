Калужская область 5-6 июля торжественно отметит свое 75-летие

КАЛУГА, 4 июл – РИА Новости. Жители Калужской области 5-6 июля отметят 75-летие со дня основания региона, в программе торжественное собрание в областном драматическом театре, праздничный концерт, парад районов с исполнением гимна области, народные гуляния.

Пятого июля Калужской области исполняется 75 лет. По данным правительства региона, к круглой дате приурочено много мероприятий.

"На Калужском почтамте в областном центре состоится гашение почтовых карточек и открыток специальным штемпелем, выпущенным к 75-летию Калужской области, который будет действовать один день. Также откроется филателистическая выставка редких экспонатов, посвященных истории развития Калужской области", - говорится в сообщении.

После полудня в Калужском областном драматическом театре состоится торжественное собрание, посвященное памятной дате. Вечером в 19.00 на концертной площадке "Гостиный двор" пройдет праздничный концерт "Соло с оркестром "Калужская летопись". Вход – свободный.

Празднование продолжится и 6 июля. В городском парке культуры в Калуге в полдень начнутся народные гуляния "Богатство земли Калужской". Откроется праздник парадом районов по центральной аллее парка, исполнением гимна Калужской области и поздравлением официальных лиц. Затем в концерте примут участие лучшие вокальные, танцевальные и фольклорные коллективы.

На территории парка развернутся ярмарочные подворья, участниками которых станут представители муниципальных образований области. Свои достижения участники покажут в формате выставок-ярмарок с традиционными угощениями, продажей изделий народных промыслов, интерактивными рассказами о родной земле. Будут организованы мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

Накануне торжественной даты калужан поздравил президент России Владимир Путин. В опубликованной на сайте правительства региона телеграмме в адрес губернатора Анатолия Артамонова президент, в частности, отметил, что во все времена жители калужского края славились трудолюбием и деловитостью, отвагой и мужеством, широтой души и гостеприимством. По мнению главы государства, калужане всегда искренне любили родную землю, радели о её благополучии, защищали от врага.

"Важно, что вы бережно храните память о своих знаменитых земляках, их ратных подвигах, выдающихся научных открытиях, творческих свершениях. Стремитесь содействовать решению ключевых задач развития региона и всей России. Во многом благодаря такой созидательной, самоотверженной работе – Калужская область демонстрирует убедительные успехи, показывает пример гармоничного, сбалансированного развития", - уверен президент.

По его словам, в регионе вместе с созданием современных индустриальных парков, открытием новых заводов и производств уделяется внимание вопросам экологии и природоохранной тематики, сохранению богатейшего исторического, культурного, духовного наследия края.