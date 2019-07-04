В сельсовете Богучанского района Красноярского края ввели режим ЧС

"Выездная комиссия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности Богучанского района приняла решение о введении режима "Чрезвычайная ситуация" на территории Октябрьского сельсовета. Причина – осложнение паводковой ситуации", - говорится в сообщении.

По информации властей района, уровень воды в речках Чуна и Хожо продолжает подниматься. За сутки уровень в Чуне поднялся на 80 сантиметров. В зоне подтопления 15 подворий. Из опасной территории временно отселены 37 человек, в том числе восемь детей. Часть жителей от эвакуации отказалась.