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РИА Новости

В сельсовете Богучанского района Красноярского края ввели режим ЧС

Вчера, 13:02
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КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Режим ЧС ввели в Октябрьском сельсовете Богучанского района Красноярского края из-за паводков, сообщает пресс-служба района.
"Выездная комиссия по предупреждению ЧС и обеспечению пожарной безопасности Богучанского района приняла решение о введении режима "Чрезвычайная ситуация" на территории Октябрьского сельсовета. Причина – осложнение паводковой ситуации", - говорится в сообщении.
По информации властей района, уровень воды в речках Чуна и Хожо продолжает подниматься. За сутки уровень в Чуне поднялся на 80 сантиметров. В зоне подтопления 15 подворий. Из опасной территории временно отселены 37 человек, в том числе восемь детей. Часть жителей от эвакуации отказалась.
В пункте временного размещения остановились три семьи. Для эвакуированных организовано питание, медобслуживание, для детей досуг. Режим чрезвычайной ситуации введён, чтобы для помощи населению мобилизовать все необходимые ресурсы и зафиксировать ущерб, нанесённый водой.
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