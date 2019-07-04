В Оренбуржье до конца года введут в эксплуатацию 2 солнечных электростанции

ОРЕНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. В Оренбургской области до конца года планируется ввести в эксплуатацию солнечную электростанцию (СЭС) в поселке Светлом на востоке региона и вторую очередь СЭС в поселке Новосергиевка на западе, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы губернатора и правительства области.
На строительство новых объектов солнечной генерации планируется направить 3,9 миллиарда рублей, сказал собеседник агентства.
"Оренбургская область – лидер в сфере развития солнечной энергетики. Для этого мы вводим новые объекты, работаем на поддержание этого статуса. Наша стратегическая цель – повышение энергоэффективности региона. Параллельно с достижением этой цели должна решаться и проблема экологии и безопасной жизненной среды. Упаковать в один проект оба направления можно в развитии альтернативной энергетики. Несомненно, за ней будущее", - сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на церемонии запуска строительства СЭС.
В пресс-службе уточнили, что площадь Светлинской СЭС (СЭС "Сатурн") мощностью 30 мегаватт составит 52 гектара, на которых будут установлены почти 77 тысяч фотоэлектрических модулей. Строительство второй очереди Новосергиевской СЭС (СЭС "Нептун-2") мощностью 15 мегаватт доведет до 60 мегаватт совокупную мощность введенной в конце прошлого года к западу от Оренбурга СЭС "Нептун". Новый объект займет площадь в 31 гектар, на которой будут установлены более 47 тысяч фотоэлектрических модулей.
В пресс-службе добавили, что после строительства Светлинской СЭС и запуска второй очереди Новосергиевской СЭС установленная мощность солнечной энергетики Оренбургской области увеличится на 45 мегаватт к концу текущего года.