В Оренбуржье до конца года введут в эксплуатацию 2 солнечных электростанции

"Оренбургская область – лидер в сфере развития солнечной энергетики. Для этого мы вводим новые объекты, работаем на поддержание этого статуса. Наша стратегическая цель – повышение энергоэффективности региона. Параллельно с достижением этой цели должна решаться и проблема экологии и безопасной жизненной среды. Упаковать в один проект оба направления можно в развитии альтернативной энергетики. Несомненно, за ней будущее", - сказал временно исполняющий обязанности главы Оренбуржья Денис Паслер на церемонии запуска строительства СЭС.