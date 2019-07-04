ГПУ направила запрос в офис Зеленского из-за заявления его пресс-секретаря

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины запросила в офисе президента Владимира Зеленского подтверждение или опровержение заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе.

Отмечается, что официальный запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний Мендель был направлен в офис президента в среду.