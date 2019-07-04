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РИА Новости

ГПУ направила запрос в офис Зеленского из-за заявления его пресс-секретаря

Вчера, 12:45
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CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины запросила в офисе президента Владимира Зеленского подтверждение или опровержение заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе.
Ранее издание theБабель сообщило, что Мендель вызывают на допрос в связи с ее заявлением на телевидении о том, что украинские силовики обстреливают мирное население в Донбассе. По данным Генпрокуратуры Украины, пресс-секретарь Зеленского отказалась отвечать на вопросы следователя и указать источник заявленной информации. Сам же допрос она назвала политизированным. В ведомстве отметили, что Мендель не задавали вопросы о ее личной жизни.
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"Учитывая это, в ходе досудебного расследования возникла необходимость получения официального ответа от офиса президента Украины относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила его пресс-секретарь, подлежащего дальнейшей процессуальной проверке", - сообщается на странице Генпрокуратуры в Facebook.
Отмечается, что официальный запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний Мендель был направлен в офис президента в среду.
"Сейчас уголовные производства (дела – ред.) по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались (возбуждались – ред.)", - добавили в Генпрокуратуре.
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ГПУГенеральная прокуратура РФВладимир ЗеленскийВ мире
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