ГПУ направила запрос в офис Зеленского из-за заявления его пресс-секретаря

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины запросила в офисе президента Владимира Зеленского подтверждение или опровержение заявления пресс-секретаря главы государства Юлии Мендель про обстрелы в Донбассе.
Ранее издание theБабель сообщило, что Мендель вызывают на допрос в связи с ее заявлением на телевидении о том, что украинские силовики обстреливают мирное население в Донбассе. По данным Генпрокуратуры Украины, пресс-секретарь Зеленского отказалась отвечать на вопросы следователя и указать источник заявленной информации. Сам же допрос она назвала политизированным. В ведомстве отметили, что Мендель не задавали вопросы о ее личной жизни.
"Учитывая это, в ходе досудебного расследования возникла необходимость получения официального ответа от офиса президента Украины относительно источника информации, которую от имени главы государства озвучила его пресс-секретарь, подлежащего дальнейшей процессуальной проверке", - сообщается на странице Генпрокуратуры в Facebook.
Отмечается, что официальный запрос о предоставлении информации относительно опровержения или подтверждения публичных высказываний Мендель был направлен в офис президента в среду.
"Сейчас уголовные производства (дела – ред.) по заявлениям пресс-секретаря президента не начинались (возбуждались – ред.)", - добавили в Генпрокуратуре.