В ЕК заявили, что Минские соглашения останутся приоритетом номер один

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕК намерена продолжать уделять приоритетное внимание вопросам выполнения минских соглашений, это будет подтверждено на саммите с Украиной, заявил в четверг еврокомиссар Марош Шефчович, представляя перед Европарламентом кандидатуру нового главы ЕК.

"Позвольте мне подтвердить нашу полную поддержку Украине. Мы продолжим исходить из того, что полное выполнение минских соглашений будет оставаться приоритетом номер один. ЕК подтвердит этот посыл на следующей неделе на саммите с Украиной в Киеве", - заявил он, выступая в Страсбурге.