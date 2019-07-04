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РИА Новости

В ЕК заявили, что Минские соглашения останутся приоритетом номер один

Вчера, 12:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕК намерена продолжать уделять приоритетное внимание вопросам выполнения минских соглашений, это будет подтверждено на саммите с Украиной, заявил в четверг еврокомиссар Марош Шефчович, представляя перед Европарламентом кандидатуру нового главы ЕК.
Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК, глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, должна заручиться поддержкой большинства в Европарламенте. Глава Евросовета Дональд Туск и еврокомиссар Шефчович, представлявший ЕК вместо Жан-Клода Юнкера, призывали депутатов поддержать кандидатуру Ляйен.
"Позвольте мне подтвердить нашу полную поддержку Украине. Мы продолжим исходить из того, что полное выполнение минских соглашений будет оставаться приоритетом номер один. ЕК подтвердит этот посыл на следующей неделе на саммите с Украиной в Киеве", - заявил он, выступая в Страсбурге.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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