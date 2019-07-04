В ЕК заявили, что Минские соглашения останутся приоритетом номер один

БРЮССЕЛЬ, 4 июл – РИА Новости. ЕК намерена продолжать уделять приоритетное внимание вопросам выполнения минских соглашений, это будет подтверждено на саммите с Украиной, заявил в четверг еврокомиссар Марош Шефчович, представляя перед Европарламентом кандидатуру нового главы ЕК.
Предложенный Евросоветом кандидат на пост главы ЕК, глава минобороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, должна заручиться поддержкой большинства в Европарламенте. Глава Евросовета Дональд Туск и еврокомиссар Шефчович, представлявший ЕК вместо Жан-Клода Юнкера, призывали депутатов поддержать кандидатуру Ляйен.
"Позвольте мне подтвердить нашу полную поддержку Украине. Мы продолжим исходить из того, что полное выполнение минских соглашений будет оставаться приоритетом номер один. ЕК подтвердит этот посыл на следующей неделе на саммите с Украиной в Киеве", - заявил он, выступая в Страсбурге.