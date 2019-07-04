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РИА Новости

Посольство США заявило, что не может получить сведения о здоровье Уилана

Вчера, 12:41
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
Гражданин США Пол Уилан, обвиняемый в шпионаже против РФ, перед началом рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока ареста в Лефортовском суде Москвы. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. США не могут получить от врачей данные по состоянию здоровья Пола Уилана, арестованного в России по делу о шпионаже, заявляет в четверг американское посольство в Москве.
"Если Уилану оказывается необходимая медицинская помощь, как утверждает МИД РФ, почему мы не можем получить заключения врачей? Мы не получили никакого ответа на официальные запросы. Благополучие граждан за рубежом - наш главный приоритет", - говорится в сообщении дипмиссии, опубликованном в Twitter.
Комментарием ФСИН по этому вопросу РИА Новости пока не располагает.
Ранее посольство США выразило МИД РФ протест в связи с ненадлежащим, на взгляд Штатов, обращением в СИЗО с Уиланом и попросило обеспечить безопасность американца. МИД РФ в ответ призвал рассказать о том, как в Америке обеспечиваются права арестованных россиян.
В свою очередь замглавы ФСИН России Валерий Максименко объявил, что Уилану в СИЗО ничего не угрожает, а его безопасность "обеспечена в полном объеме".
Гражданин США Пол Уилан в суде
1 июля, 20:54
Семья Уилана приветствовала бы его обмен на заключенных в США россиян
В мае Уилан пожаловался на плохие условия содержания в СИЗО: по его словам, он "не принимал душ в течение двух недель", "сам вынужден стричь свои волосы" и "нет возможности получить помощь от дантиста". Позже его посетили члены Общественной наблюдательной комиссии, которые констатировали, что Уилан содержится в двухместной отремонтированной камере с горячей водой, у него есть холодильник.
По мнению ОНК, по условиям содержания у Уилана проблем нет, за исключением того, что ему не разрешают жаловаться во ФСИН на родном языке и отсутствует переводчик. Тем не менее, в его распоряжении англо-русский словарь, отмечали правозащитники.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии.
По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно приезжает в Россию с 2007 года. Фабула дела официально не раскрывается из-за секретности.
Гражданин США Пол Уилан в суде
20 июня, 18:49
Посольство США потребовало предоставить доказательства вины Уилана
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Пол УиланПосольство США в РФРоссияСШАВ мире
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