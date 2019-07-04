Утка-мандаринка с птенцами зашла в гараж правительства Приамурья

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 июл - РИА Новости. Утка-мандаринка вместе с птенцами зашла в гараж здания правительства Амурской области в Благовещенске, заблудившихся птиц поймали и выпустили в районе Чигиринского водохранилища, сообщает в Утка-мандаринка вместе с птенцами зашла в гараж здания правительства Амурской области в Благовещенске, заблудившихся птиц поймали и выпустили в районе Чигиринского водохранилища, сообщает в Instagram управление по охране животного мира Амурской области.

"Утка-мандаринка вместе с выводком "решили посетить" гараж в здании правительства. Скорее всего, утята появились на свет где-то неподалеку, и мать пыталась вывести их к воде, но слегка заблудилась. Служащие управления по охране животного мира поймали пернатое семейство сачком и выпустили в районе Чигиринского водохранилища",- сообщает управление.

Это не первая история с участием уток за это лето в Благовещенске. В июне в городе дважды ловили семью уток-мандаринок. В первый раз птицы гуляли по оживленной улице и рисковали погибнуть под колесами автомобилей, их поместили в картонную коробку и выпустили в реку Амур.

В конце июня девять птенцов утки-мандаринки остались без матери, на которую, предположительно, напал коршун. Птенцы не пострадали, чувствуют себя хорошо, но выжить самостоятельно пока не смогут. Утят передали специалисту, который имеет опыт выращивания диких птиц. Когда птицы подрастут, их выпустят в дикую природу.

Еще одна утка с шестью утятами несколько лет живет в водоеме благовещенского парка Дружбы, о птицах также позаботились люди: сделали специальный плот, чтобы птицы могли выбираться на берег и отдыхать.