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РИА Новости

В Турции рассказали, когда могут начаться поставки С-400

Вчера, 12:38
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Поставки российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию могут начаться на следующей неделе, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в четверг.
"Относительно поставок С-400 есть дата, озвученная нашим президентом. Первая неделя июля прошла, начинается вторая. На следующей неделе вы увидите поставки С-400", - цитирует Демира агентство IHA.
В Анкаре ранее подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
2 июля, 13:24
"Свара разгорается". Военный эксперт о конфликте США и Турции из-за С-400Турция допустила покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35, сообщили СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, российский Су-57 ничем не уступает американскому самолету.
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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