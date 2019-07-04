Дочка "Газпрома" ограничит поставки газа в котельные должников в Омске

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз Омск" с 1 августа 2019 года полностью ограничит поставку газа на котельные теплоснабжающих организаций-должников в Омске и Омской области, если динамика платежей не изменится в положительную сторону, говорится в сообщении компании.

"Газпром межрегионгаз Омск" попросил мэра Омска Оксану Фадину и губернатора Омской области Александра Буркова посодействовать в вопросе нормализации платежей за газ от теплоснабжающих организаций во избежание срыва начала отопительного сезона. Отмечается, что сложилась критическая ситуация в связи с неплатежами этой категории потребителей и грубым нарушением графиков погашения задолженности.

"В случае если динамика платежей не изменится в положительную сторону, "Газпром межрегионгаз Омск" с 1 августа 2019 года полностью ограничит поставку (подачу) газа на котельные ТСО-должников. Согласно действующему законодательству теплоснабжающие организации-неплательщики будут обязаны перейти на резервные виды топлива (мазут, уголь) для обеспечения своих абонентов коммунальной услугой", - отмечает компания.

По оперативным данным компании, на 1 июля 2019 года просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей в Омской области за газ составляла 1,6 миллиарда рублей, в том числе задолженность ТСО - 1,1 миллиарда рублей, населения - 135 миллионов рублей.

В июне компания сообщала, что "Газпром межрегионгаз Омск" и правительство Омской области подписали график погашения просроченной дебиторской задолженности за потреблённый в 2018 году газ теплоснабжающими организациями. Однако 27 ТСО, указанных в данном графике, не исполняют обязательства по платежам, предусматривающие частичное погашение просроченной задолженности и полную оплату текущего потребления газа.