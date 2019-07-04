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РИА Новости
Теплоснабжение

Дочка "Газпрома" ограничит поставки газа в котельные должников в Омске

Вчера, 12:33
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. "Газпром межрегионгаз Омск" с 1 августа 2019 года полностью ограничит поставку газа на котельные теплоснабжающих организаций-должников в Омске и Омской области, если динамика платежей не изменится в положительную сторону, говорится в сообщении компании.
"Газпром межрегионгаз Омск" попросил мэра Омска Оксану Фадину и губернатора Омской области Александра Буркова посодействовать в вопросе нормализации платежей за газ от теплоснабжающих организаций во избежание срыва начала отопительного сезона. Отмечается, что сложилась критическая ситуация в связи с неплатежами этой категории потребителей и грубым нарушением графиков погашения задолженности.
"В случае если динамика платежей не изменится в положительную сторону, "Газпром межрегионгаз Омск" с 1 августа 2019 года полностью ограничит поставку (подачу) газа на котельные ТСО-должников. Согласно действующему законодательству теплоснабжающие организации-неплательщики будут обязаны перейти на резервные виды топлива (мазут, уголь) для обеспечения своих абонентов коммунальной услугой", - отмечает компания.
По оперативным данным компании, на 1 июля 2019 года просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей в Омской области за газ составляла 1,6 миллиарда рублей, в том числе задолженность ТСО - 1,1 миллиарда рублей, населения - 135 миллионов рублей.
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В июне компания сообщала, что "Газпром межрегионгаз Омск" и правительство Омской области подписали график погашения просроченной дебиторской задолженности за потреблённый в 2018 году газ теплоснабжающими организациями. Однако 27 ТСО, указанных в данном графике, не исполняют обязательства по платежам, предусматривающие частичное погашение просроченной задолженности и полную оплату текущего потребления газа.
ООО "Газпром межрегионгаз Омск" входит в структуру ООО "Газпром межрегионгаз" (100% дочернее общество ПАО "Газпром"). Компания осуществляет поставки природного газа различным категориям потребителей Омской области.
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ТеплоснабжениеГазпромОмская область
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