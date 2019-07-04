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РИА Новости

Житель Вологды получил семь лет колонии за избиение восьмимесячного сына

Вчера, 12:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Вологды, который в нетрезвом виде избил восьмимесячного сына, сообщает в четверг СУСК РФ по Вологодской области.
Как отмечается, восьмимесячный мальчик был доставлен в больницу в конце декабря 2018 года. При обследовании у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Отец мальчика был задержан.
"По версии следствия, ночью 24 декабря обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития в Вологде нанес своему малолетнему сыну 2018 года рождения не менее двух ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении СУСК.
Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Как уточняет СУСК, в ходе расследования было установлено, что мать пострадавшего мальчика, а также его четырехлетнего брата привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас дети воспитываются в социальных учреждениях.
Приговором суда их отцу назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, информирует следственное управление.
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
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