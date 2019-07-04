Житель Вологды получил семь лет колонии за избиение восьмимесячного сына

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы жителя Вологды, который в нетрезвом виде избил восьмимесячного сына, сообщает в четверг СУСК РФ по Вологодской области.

Как отмечается, восьмимесячный мальчик был доставлен в больницу в конце декабря 2018 года. При обследовании у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму. Отец мальчика был задержан.

"По версии следствия, ночью 24 декабря обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в комнате общежития в Вологде нанес своему малолетнему сыну 2018 года рождения не менее двух ударов по голове, причинив закрытую черепно-мозговую травму, повлекшую за собой тяжкий вред здоровью", - говорится в сообщении СУСК.

Уголовное дело в отношении мужчины расследовалось по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего". Как уточняет СУСК, в ходе расследования было установлено, что мать пострадавшего мальчика, а также его четырехлетнего брата привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Сейчас дети воспитываются в социальных учреждениях.