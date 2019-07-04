Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун, упал ниже критических отметок

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, опустился ниже критической отметки, сообщается на сайте администрации Тулуна.
Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В среду на 20.00 (15.00 мск) он составлял 709 сантиметров, в то время как критическим является уровень в семь метров.
"Уровень воды в реке Ия на 14.00 (09.00 мск) часов 4 июля составил 643 сантиметра", - говорится в сообщении.
Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
3 июля, 15:32МЧС и армия направили в Тулун дополнительные силы