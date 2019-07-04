Уровень реки Ия, затопившей иркутский Тулун, упал ниже критических отметок

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. Уровень воды в реке Ия в Тулунском районе, где наблюдается наиболее сложная в Иркутской области паводковая обстановка, опустился ниже критической отметки, сообщается на сайте администрации Тулуна.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Ия, затопившей иркутский Тулун, понизился ниже края дамбы. В среду на 20.00 (15.00 мск) он составлял 709 сантиметров, в то время как критическим является уровень в семь метров.

"Уровень воды в реке Ия на 14.00 (09.00 мск) часов 4 июля составил 643 сантиметра", - говорится в сообщении.

Подъем воды в реке Ия начался 28 июня, за сутки ее уровень вырос более чем на 5 метров - до 13,3 метра и к полудню 29 июня достиг максимума в 13,8 метра.