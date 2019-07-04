В Белоруссии задержали россиянина, который находится в розыске в РФ

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали россиянина, который находится в федеральном розыске в РФ, а также подозревается в совершении противоправных действий на территории республики, сообщила в четверг пресс-служба минской милиции.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома по "горячим следам" задержан житель Российской Федерации, находящийся в федеральном розыске… Как оказалось, 28-летний житель РФ приехал в столицу накануне II Европейских игр на автобусе. Не имея денежных средств и определенного места жительства, мужчина ночевал на техническом этаже многоквартирного жилого дома и "подрабатывал" хищением имущества. Было установлено, что фигурант… неоднократно судим за разбой и кражи на территории России", - говорится в сообщении, размещенном на сайте МВД республики.

Как уточнили в пресс-службе, в Белоруссии россиянин подозревается в причинении телесных повреждений минчанину, у которого он похитил сумку с мобильным телефоном и деньгами. Кроме того, в качестве потерпевшей от его действий проходит 14-летняя девушка, которая играла в переходе на музыкальном инструменте. По ее словам, к ней подошел незнакомый мужчина и выхватил из стоявшей рядом сумки кошелек с 45 белорусскими рублями (около 22 долларов).

Столичные правоохранители отработали записи с камер видеонаблюдения и установили возможные приметы подозреваемого, вскоре он был задержан, но попытался скрыться. Сотрудники милиции оперативно задержали мужчину и доставили в органы внутренних дел. При себе у него был обнаружен похищенный телефон.