На Алтае водолазы нашли тело одного из двух пропавших детей

БАРНАУЛ, 4 июл - РИА Новости. Тело одного из двух мальчиков, пропавших на берегу реки в Смоленском районе Алтайского края, обнаружено на дне реки, сообщили РИА Новости четверг в СК РФ по Алтайскому краю.

"Поисковые мероприятия проводятся водолазами, обнаружено тело одного из мальчиков, поиски второго пропавшего продолжаются", - сказали в ведомстве.