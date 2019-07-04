На Алтае водолазы нашли тело одного из двух пропавших детей

БАРНАУЛ, 4 июл - РИА Новости. Тело одного из двух мальчиков, пропавших на берегу реки в Смоленском районе Алтайского края, обнаружено на дне реки, сообщили РИА Новости четверг в СК РФ по Алтайскому краю.
"Поисковые мероприятия проводятся водолазами, обнаружено тело одного из мальчиков, поиски второго пропавшего продолжаются", - сказали в ведомстве.
25 мая 2018, 08:00"Найден, жив. Найден, погиб". Как пропадают дети
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения двух мальчиков семи и восьми лет в поселке Кировском. По данным следствия, дети пропали 27 июня, на берегу реки Песчаной были найдены два велосипеда и детская одежда.