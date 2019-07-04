Два украинских города могут остаться без тепла зимой, заявили в "Нафтогазе"

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Города Новый Раздел и Новояворовск Львовской области могут остаться без тепла в следующем отопительном сезоне из-за более чем 313 миллионов гривен (более 12 миллионов долларов) долга компании-теплопоставщика перед "Нафтогаз Украины", сообщила в четверг пресс-служба компании.

"Неуплата ООО "Гарант Энерго М" долгов за полученный от НАК "Нафтогаз Украины" природный газ ставит под угрозу стабильное теплоснабжение городов Новый Раздел и Новояворовск в следующем отопительном сезоне. По оперативным данным, общая задолженность "Гарант Энерго М" перед Нафтогазом сейчас составляет 313 миллионов гривен", - сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что компания постоянно грубо нарушает требования законодательства относительно расчетов за газ, полученный на условиях возложения специальных обязанностей.

В "Нафтогаз Украина" также сообщили, что компания-теплопоставщик эксплуатирует имущество ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

"Следовательно, "Нафтогаз" обратился к правительству, АРМА, Минэнергоугля, Минрегиона и Львовской облгосадминистрации с предложением принять общие неотложные меры для обеспечения расчетов "Гарант Энерго М" для обеспечения своих обязательств по заключенным с "Нафтогазом" договорами. От этого напрямую зависит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений городов Новый Раздел и Новояворовск следующей зимой", - говорится в сообщении.

В городе областного значения Новый Раздел по состоянию на 2010 год, по официальным данным, проживали более 28 тысяч человек. В Новояворовске по состоянию на 2009 год - также 28 тысяч человек.