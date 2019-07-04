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РИА Новости

Два украинских города могут остаться без тепла зимой, заявили в "Нафтогазе"

Вчера, 11:36
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© AFP 2019 / Sergey BobokШебелинский газоперерабатывающий завод украинской компании "Нафтогаз"
Шебелинский газоперерабатывающий завод украинской компании Нафтогаз
© AFP 2019 / Sergey Bobok
Шебелинский газоперерабатывающий завод украинской компании "Нафтогаз". Архивное фото
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Города Новый Раздел и Новояворовск Львовской области могут остаться без тепла в следующем отопительном сезоне из-за более чем 313 миллионов гривен (более 12 миллионов долларов) долга компании-теплопоставщика перед "Нафтогаз Украины", сообщила в четверг пресс-служба компании.
"Неуплата ООО "Гарант Энерго М" долгов за полученный от НАК "Нафтогаз Украины" природный газ ставит под угрозу стабильное теплоснабжение городов Новый Раздел и Новояворовск в следующем отопительном сезоне. По оперативным данным, общая задолженность "Гарант Энерго М" перед Нафтогазом сейчас составляет 313 миллионов гривен", - сообщила пресс-служба "Нафтогаз Украины".
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Отмечается, что компания постоянно грубо нарушает требования законодательства относительно расчетов за газ, полученный на условиях возложения специальных обязанностей.
В "Нафтогаз Украина" также сообщили, что компания-теплопоставщик эксплуатирует имущество ООО "Энергия-Новый Раздел" и ООО "Энергия-Новояворовск" на основе соглашений с Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
"Следовательно, "Нафтогаз" обратился к правительству, АРМА, Минэнергоугля, Минрегиона и Львовской облгосадминистрации с предложением принять общие неотложные меры для обеспечения расчетов "Гарант Энерго М" для обеспечения своих обязательств по заключенным с "Нафтогазом" договорами. От этого напрямую зависит стабильное теплоснабжение жилых домов и социальных учреждений городов Новый Раздел и Новояворовск следующей зимой", - говорится в сообщении.
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В городе областного значения Новый Раздел по состоянию на 2010 год, по официальным данным, проживали более 28 тысяч человек. В Новояворовске по состоянию на 2009 год - также 28 тысяч человек.
В прошлом году в украинской Смеле, где проживают около 70 тысяч человек, не смогли вовремя включить отопление из-за долгов. Частная компания-поставщик газа накопила долг перед "Нафтогазом" (около 85,5 миллиона гривен или 3,1 миллиона долларов), а впоследствии была ликвидирована. Местные власти заявили, что намерены договориться с "Нафтогазом" о более дешевых поставках газа и взять кредит на погашение долгов. Позже с коммунальным теплоснабжающим предприятием города были урегулированы долги предыдущего теплоснабженца и осуществлена дополнительная реструктуризация задолженности, подлежащей урегулированию, на общую сумму 62 миллиона гривен или 2,2 миллиона долларов. Согласно законодательству, ответственность за своевременное начало отопительного сезона на Украине лежит на местной власти.
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