МЧС просит не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. МЧС просит не использовать в зоне подтопления в Иркутской области дроны, которые мешают вертолетам и могут привести к авиапроисшествиям, заявил руководитель регионального управления министерства Валентин Нелюбов.
В Иркутской области на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной дождевым паводком, задействована авиационная группировка в количестве семи вертолетов Ми-8 МЧС России, Минобороны, Иркутского областного центра медицины катастроф. В последнее время пилоты неоднократно сообщали об опасном сближении воздушных судов с беспилотными летательными аппаратами, которые используют для своей работы представители средств массовой информации и блогеры, а также волонтеры, работающие в зоне ЧС.
"Дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка 10 беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации", - цитируются в сообщении ГУМЧС слова Нелюбова.
Он отметил, что вертолеты фактически непрерывно выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, доставляя туда специалистов различных ведомств, эвакуируя граждан с подтопленных территорий.
"Настоятельно рекомендуем владельцам беспилотных летательных аппаратов отказаться от их применения в зоне чрезвычайной ситуации, так как это создает предпосылки к авиапроисшествиям", - говорится в сообщении.
Подтопленными в Иркутской области остаются 2,7 тысячи домов в 16 поселках Тайшетского и Тулунского районов. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.