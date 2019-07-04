МЧС просит не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области

ИРКУТСК, 4 июл – РИА Новости. МЧС просит не использовать в зоне подтопления в Иркутской области дроны, которые мешают вертолетам и могут привести к авиапроисшествиям, заявил руководитель регионального управления министерства Валентин Нелюбов.

В Иркутской области на ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной дождевым паводком, задействована авиационная группировка в количестве семи вертолетов Ми-8 МЧС России, Минобороны, Иркутского областного центра медицины катастроф. В последнее время пилоты неоднократно сообщали об опасном сближении воздушных судов с беспилотными летательными аппаратами, которые используют для своей работы представители средств массовой информации и блогеры, а также волонтеры, работающие в зоне ЧС.

"Дроны, а мы только в Тулуне насчитали порядка 10 беспилотников, ежедневно поднимающихся в воздух, представляют серьезную опасность для авиации", - цитируются в сообщении ГУМЧС слова Нелюбова.

Он отметил, что вертолеты фактически непрерывно выполняют рейсы, развозя гуманитарную помощь по районам, доставляя туда специалистов различных ведомств, эвакуируя граждан с подтопленных территорий.

"Настоятельно рекомендуем владельцам беспилотных летательных аппаратов отказаться от их применения в зоне чрезвычайной ситуации, так как это создает предпосылки к авиапроисшествиям", - говорится в сообщении.