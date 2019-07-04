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РИА Новости

В Югре зафиксировали второй за десять лет случай ботулизма

Вчера, 11:31
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 июл - РИА Новости. Второй за 10 лет случай ботулизма зафиксировали в Ханты-Мансийском автономном округе, заразившимся оказался подросток, чья семья привезла рыбу с юга России, сообщили РИА Новости в четверг в региональном управлении Роспотребнадзора.
Представитель ведомства уточнил, что ботулизм зарегистрирован у юного жителя Нижневартовска, чья семья, находясь в отпуске на Ставрополье, решила привезти домой копченого осетра, приобретенного у частника.
"Все произошло в Нижневартовске. Семья вернулась из отпуска, привезли с собой рыбный балык, дома поели, и это произошло. За последние 10 лет на территории округа был зарегистрирован один случай бытового ботулизма, в 2012 году. Вот сейчас второй", - сказал собеседник агентства.
По информации ведомства, через 40 часов после употребления рыбы в пищу у подростка появились боли в животе, к вечеру присоединилась тошнота, рвота, головокружение и ухудшение зрения. Бригадой скорой помощи его доставили в инфекционное отделение местной больницы, где врачи провели экстренную антитоксическую терапию. Специалисты направили рыбу в лабораторию, экспертиза подтвердила наличие ботулотоксина Е.
Ботулизм - острое токсико-инфекционное заболевание, характеризующееся тяжелым поражением нервной системы, преимущественно продолговатого и спинного мозга. При неблагоприятном развитии высока вероятность летального исхода. Лучшей профилактикой ботулизма является употребление рыбной и мясной продукции только промышленного производства.
Татьяна Голикова
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Ханты-Мансийский автономный округЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорПроисшествия
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