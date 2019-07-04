Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T11:35Z
https://ria.ru/20190704/1556195650.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155527/18/1555271829_0:19:2047:1170_1036x0_80_0_0_cf332d19cccb368aa87e45526670eab0.jpg
РИА Новости
Культура

Мадонна поделилась закулисными подробностями создания последнего альбома

Вчера, 11:35
602
© AP Photo / Invision/ Chris PizzelloПевица Мадонна выступает на Billboard Music Awards
Певица Мадонна выступает на Billboard Music Awards
© AP Photo / Invision/ Chris Pizzello
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мадонна поделилась с фанатами закулисными подробностями создания своего последнего альбома Madame X, выложив на канале YouTube документальный фильм World of Madame X, сообщает сайт Billboard.com.
Документальный фильм рассказывает о жизни звезды в Лиссабоне, где родилась идея создания альбома. Поп-дива делится с поклонниками историей о том, как ее, 19-летнюю, стали называть Madame X. В то время она занималась танцами в школе Марты Грэм в Нью-Йорке.
"Я оказалась в Лиссабоне вместе с сыном. Из-за его страсти к футболу. Вот, как это все началось, - рассказывает Мадонна в фильме под гитару. – Я была "футбольной мамой". Поначалу я радовалась отъезду из Америки, возможности посмотреть на мир с другой стороны, но как творческому человеку мне было тяжело. И очень одиноко. Я никого не знала ".
В хит-параде Billboard альбом Madame X занимает сейчас первое место, и это уже девятый диск певицы, занявший первую строчку в чарте.
Мадонна
7 июня, 09:39
Мадонна заявила, что после статьи в NYT "почувствовала себя изнасилованной"
401001
КультураМузыкаНовости культурыМадонна ЧикконеСША
Рекомендуем
Татарстан надеется, что УЕФА поддержит идею проведения Суперкубка в Казани
РИА
Новости
Последствия наводнения в Тулунском районе Иркутской области
МЧС просит не использовать дроны в зоне подтопления в Иркутской области
Здание Государственной Думы РФ
Комитет ГД осенью представит министрам предложения о полномочиях МСУ
Сонливость на работе
Генетики рассказали, как много россиян не могут пить кофе
Лента
новостей
Измерение сахара в крови
Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
Девушка на пляже
Крым, Майами и Алтай. Где звезды шоу-бизнеса и спорта проводят лето
Открытие выставки The Little Black Jacket
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Раковые клетки
Минздрав оценил исследование о препятствующем раку продукте
Актер Александр Петров
Александр Петров: когда я приехал в Голливуд, то обалдел
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
Все билеты на выставку Мунка в Третьяковке раскуплены
Вид на город Гороховец с левого берега Оки
Дом с русалками и звон колоколов. Как Гороховец стал архитектурным чудом
Из колонии в Красноярском крае сбежал осужденный
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Пострадавшие от наводнения в Тулуне отказываются ехать в бесплатный лагерь
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
Третьяковка продлит часы работы выставки Мунка перед закрытием экспозиции
Телеведущий Александр Масляков
Компанию Маслякова хотят через суд лишить права на бренд КВН
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
Лента новостейМолния