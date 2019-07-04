Мадонна поделилась закулисными подробностями создания последнего альбома

Документальный фильм рассказывает о жизни звезды в Лиссабоне, где родилась идея создания альбома. Поп-дива делится с поклонниками историей о том, как ее, 19-летнюю, стали называть Madame X. В то время она занималась танцами в школе Марты Грэм в Нью-Йорке.

"Я оказалась в Лиссабоне вместе с сыном. Из-за его страсти к футболу. Вот, как это все началось, - рассказывает Мадонна в фильме под гитару. – Я была "футбольной мамой". Поначалу я радовалась отъезду из Америки, возможности посмотреть на мир с другой стороны, но как творческому человеку мне было тяжело. И очень одиноко. Я никого не знала ".