В ЛНР заявили о готовности отремонтировать мост у Станицы Луганской

Местные жители в районе пропускного пункта "Станица Луганская", куда прибыли представители ОБСЕ для наблюдения за первым этапом отвода украинских подразделений

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Власти самопровозглашенной Луганской народной республики готовы за свой счет провести ремонт моста на пункте пропуска "Станица Луганская" в Донбассе, заявил РИА Новости министр иностранных дел республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

В 2015 году в результате боевых действий был разрушен мост через Северский Донец на пункте пропуска "Станица Луганская". В конце июня 2019 года глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Киев дал согласие на ремонт этого моста. Позже представитель республики в гуманитарной подгруппе Ольга Кобцева заявила, что представитель Киева не была готова к диалогу о ремонте моста на КПП "Станица Луганская".

"На прошедшем заседании контактной группы был поднят вопрос восстановления моста в районе Станицы Луганской. Украинская сторона отказалась предоставить свой проект восстановления моста. При этом проект, предложенный МККК и поддержанный ЛНР в 2017 году, Украина в очередной раз не согласовала", - сообщил Дейнего.

Полпред ЛНР также подчеркнул, что вызывает вопросы сумма, которую предполагается потратить на мост, так как проект, предложенный Международным комитетом Красного Креста, требовал затрат "на порядки меньше, чем 60 миллионов евро, которые озвучила украинская сторона в СМИ".

"Мы опасаемся, что вместо ремонта моста деньги будут украдены украинскими коррупционерами, чиновниками и подрядчиками. Республика готова самостоятельно отремонтировать мост по проекту МККК. Мы готовы даже полностью профинансировать ремонт за свой счет, чтобы жители Луганщины могли наконец свободно преодолевать линию соприкосновения", - заявил Дейнего.