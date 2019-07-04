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РИА Новости

Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму

Вчера, 11:00
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Простое решение" запретить банкам выдавать потребительские кредиты, чтобы они начали выдавать деньги компаниям, в реальности не запустит маховик инвестиционного бума - простых решений не бывает, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.
"Если в период кризисных явлений 2014-2015 годов в качестве "простых решений" предлагалось введение ограничений на движение капитала, резкое снижение ключевой ставки или широкомасштабная раздача денег нужным стране предприятиям, то теперь появились и новые идеи. Например, борьба с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума. Я должна в очередной раз констатировать, что никаких простых решений не бывает", - сказала Набиуллина.
Она добавила, что это "хорошо понятно тем, кто сталкивался когда-либо с решением оптимизационных задач". Действительно ограничивающим рост экономики, по мнению Набиуллиной, является один фактор - инвестиционный климат, и без его улучшения ситуация в экономике к лучшему не изменится.
"Более того, если пытаться, раздавая дешевые деньги, маскировать структурные проблемы, то наша страна потеряет еще больше времени: сначала мы лишимся завоеванной с таким трудом макроэкономической стабильности, а потом будем заново решать проблему ее восстановления, окончательно подорвав веру в завтрашний день у населения и бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.
Банкомат
28 января, 10:26
В России ограничили предельную сумму долга по потребительским кредитам
Полемика в среде экономистов относительно роли и значения потребительского кредитования в РФ началась ещё в ходе ПМЭФа в этом году. Набиуллина в ходе одной из сессий форума тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на той же сессии, заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.
Затем ЦБ опубликовал доклад, в котором оценил вклад необеспеченных потребительских кредитов и автокредитов в рост ВВП в диапазоне 0,4–0,7%. Причём, по оценке ЦБ, рост ВВП мог быть нулевым, если бы такие кредиты не выдавались. На это отреагировал Орешкин на своей странице в Facebook, посоветовав регулятору не загонять население в долговую яму для роста экономики: она, по его мнению, должна расти за счет стимулирования инвестиций, а не текущего потребления.
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Эльвира НабиуллинаРоссияЭкономика
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