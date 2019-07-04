Набиуллина: борьба с потребкредитами не приведет к инвестиционному буму

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. "Простое решение" запретить банкам выдавать потребительские кредиты, чтобы они начали выдавать деньги компаниям, в реальности не запустит маховик инвестиционного бума - простых решений не бывает, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

"Если в период кризисных явлений 2014-2015 годов в качестве "простых решений" предлагалось введение ограничений на движение капитала, резкое снижение ключевой ставки или широкомасштабная раздача денег нужным стране предприятиям, то теперь появились и новые идеи. Например, борьба с потребительским кредитованием в расчете на то, что если банкам запретить выдавать кредиты физическим лицам, то они начнут активно кредитовать корпоративный сектор и это само по себе запустит маховик инвестиционного бума. Я должна в очередной раз констатировать, что никаких простых решений не бывает", - сказала Набиуллина.

Она добавила, что это "хорошо понятно тем, кто сталкивался когда-либо с решением оптимизационных задач". Действительно ограничивающим рост экономики, по мнению Набиуллиной, является один фактор - инвестиционный климат, и без его улучшения ситуация в экономике к лучшему не изменится.

"Более того, если пытаться, раздавая дешевые деньги, маскировать структурные проблемы, то наша страна потеряет еще больше времени: сначала мы лишимся завоеванной с таким трудом макроэкономической стабильности, а потом будем заново решать проблему ее восстановления, окончательно подорвав веру в завтрашний день у населения и бизнеса", - подчеркнула Набиуллина.

Полемика в среде экономистов относительно роли и значения потребительского кредитования в РФ началась ещё в ходе ПМЭФа в этом году. Набиуллина в ходе одной из сессий форума тогда заявила, что высокая закредитованность населения в России не означает, что на рынке потребкредитования появляется пузырь, это следствие низкого уровня жизни людей. В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Орешкин, выступая на той же сессии, заявил, что российская экономика может столкнуться с рецессией в 2021 году, если рост потребительского кредитования продолжится существующими темпами.