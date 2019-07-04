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РИА Новости

В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской

Вчера, 10:56
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащий ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащий ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего предостерег украинское командование от соблазна занять участок разведения сил у Станицы Луганской.
Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В среду в министерстве внутренних дел Украины заявили об усилении полицейских патрулей и пограничных нарядов на пунктах пропуска в Станице Луганской.
"Третьего июня министерство обороны Украины заявило, что "отвоевало очередную пядь Донбасса". Мы хотим предостеречь украинскую сторону от соблазна захвата участка разведения в районе Станицы Луганской под прикрытием ремонта моста", - сказал Дейнего РИА Новости.
По его мнению, Киеву не стоит повторять свои действия на участках разведения сил у Петровского и Золотого в Донбассе, где по данным ЛНР и ДНР украинские силовики оборудуют новые позиции.
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