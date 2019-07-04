В ЛНР предостерегли Киев от желания занять участок у Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 4 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики, полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего предостерег украинское командование от соблазна занять участок разведения сил у Станицы Луганской.

Ранее Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине подтвердила завершение разведения сил и средств в районе Станицы Луганской. В среду в министерстве внутренних дел Украины заявили об усилении полицейских патрулей и пограничных нарядов на пунктах пропуска в Станице Луганской.

"Третьего июня министерство обороны Украины заявило, что "отвоевало очередную пядь Донбасса". Мы хотим предостеречь украинскую сторону от соблазна захвата участка разведения в районе Станицы Луганской под прикрытием ремонта моста", - сказал Дейнего РИА Новости.