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РИА Новости

Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок

10:48
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Суд пожизненно осудил жителя Абакана, который убил пять человек, устроив пожар в доме, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что на 44-летнего мужчину завели дело об умышленном причинении смерти двум и более лицам, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (пункты "а", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ).
Ранее официальный представитель СУСК Хакасии Татьяна Ощепкова сообщила, что мужчина поджег времянку во дворе частного дома в Абакане после ссоры с матерью, просившей выгнать его знакомых, с которыми он распивал спиртные напитки. Отмечается, что на почве конфликта он принял решение совершить убийство своих знакомых и сожительницы путем поджога. В результате погибли пять человек.
"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.
Кроме того, суд постановил взыскать с осужденного моральный и материальный ущерб в пользу потерпевшей стороны на сумму более 4 миллионов рублей.
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10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
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