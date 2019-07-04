Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Суд пожизненно осудил жителя Абакана, который убил пять человек, устроив пожар в доме, сообщается на сайте СК РФ.

Ранее сообщалось, что на 44-летнего мужчину завели дело об умышленном причинении смерти двум и более лицам, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом (пункты "а", "д", "е" части 2 статьи 105 УК РФ).

Ранее официальный представитель СУСК Хакасии Татьяна Ощепкова сообщила, что мужчина поджег времянку во дворе частного дома в Абакане после ссоры с матерью, просившей выгнать его знакомых, с которыми он распивал спиртные напитки. Отмечается, что на почве конфликта он принял решение совершить убийство своих знакомых и сожительницы путем поджога. В результате погибли пять человек.

"Приговором суда осужденному назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.