В электронную очередь в паспортные столы в ДНР вошли десять тысяч человек

ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Около 10 тысяч человек записались в паспортные столы самопровозглашенной Донецкой народной республики по электронной очереди за три дня, сообщили в четверг в пресс-службе Минсвязи ДНР.

Электронная очередь в паспортные столы республики заработала 1 июля. Запись в нее ведется в единых центрах связи. Решение запустить электронную очередь в ДНР было принято в связи с большим запросом на услуги паспортных отделов. Он возник после упрощения процедуры получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик.

"На 9.30 (совпадает с мск) уже 10 тысяч жителей республики зарегистрировались в электронной очереди", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.