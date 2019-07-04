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РИА Новости

В электронную очередь в паспортные столы в ДНР вошли десять тысяч человек

10:47
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВыдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР в селе Покровское
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР в селе Покровское
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Около 10 тысяч человек записались в паспортные столы самопровозглашенной Донецкой народной республики по электронной очереди за три дня, сообщили в четверг в пресс-службе Минсвязи ДНР.
Электронная очередь в паспортные столы республики заработала 1 июля. Запись в нее ведется в единых центрах связи. Решение запустить электронную очередь в ДНР было принято в связи с большим запросом на услуги паспортных отделов. Он возник после упрощения процедуры получения российского гражданства жителями Донецкой и Луганской народных республик.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
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"На 9.30 (совпадает с мск) уже 10 тысяч жителей республики зарегистрировались в электронной очереди", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями республик был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. При этом он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.
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