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РИА Новости

В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки

10:44
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ДОНЕЦК, 4 июл - РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявил в четверг журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в представительстве ДНР в СЦКК заявили о 31 нарушении режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило 25 раз... В результате обстрелов осколочные ранения получили мужчина и женщина", - сказал представитель ведомства.
В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что силовики выпустили по территории республики 132 мины и снаряда, также использовались гранатометы и стрелковое оружие. В зоне обстрела оказались районы 13 населенных пунктов ДНР, повреждения получили четыре дома.
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