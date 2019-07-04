Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Полеты российских и грузинских авиакомпаний между двумя странами с 8 июля будут прекращены, сообщается на сайте Росавиации.

"Росавиация дополнительно информирует авиапассажиров о том, что с 00:00 часов 8 июля 2019 года полеты из/в пунктов на территории России в/из пункты на территории Грузии будут прекращены. Полеты в/из Грузию следующих российских авиакомпаний будут приостановлены: "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", "Red Wings" и "Нордавиа", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что пассажиры, имеющие билеты российских авиакомпаний в Грузию или оттуда, могут поменять билеты на более ранние сроки без финансовых потерь. Путешественники, которые имеют билеты российских компаний на 8 июля или более позднюю дату, могут без доплат или штрафных санкций осуществить возврат денежных средств за оплаченные ранее авиабилеты, либо переоформить авиаперевозку на другие направления.

"Перевозка пассажиров и багажа до 24:00 7 июля 2019 года будет осуществляться в штатном режиме", - сообщает ведомство.