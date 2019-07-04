Красноярский край получит три миллиарда рублей на строительство детсадов

"Мы получили порядка 3 миллиардов рублей. Это строительство детских садов. Таких два транша. Первый транш был в прошлом году. Строительство восьми детских садов началось в 2018 году. Все эти восемь должны завершиться до конца года. Из восьми один уже сдан. Второй транш мы получаем в 2019-2021 годах. Этот транш – 14 детских садов", - сказала Маковская.