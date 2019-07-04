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РИА Новости

Красноярский край получит три миллиарда рублей на строительство детсадов

10:23
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КРАСНОЯРСК, 4 июл — РИА Новости. Красноярский край в рамках нацпроекта "демография" получит 3 миллиарда рублей на строительство детских садов, сообщила журналистам министр образования региона Светлана Маковская.
"Мы получили порядка 3 миллиардов рублей. Это строительство детских садов. Таких два транша. Первый транш был в прошлом году. Строительство восьми детских садов началось в 2018 году. Все эти восемь должны завершиться до конца года. Из восьми один уже сдан. Второй транш мы получаем в 2019-2021 годах. Этот транш – 14 детских садов", - сказала Маковская.
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По информации минобразования региона, в 2019-2021 годах в крае планируется строительство 25 детских садов в Красноярске. В рамках проекта "Демография" будет создано не менее 5, тысяч новых мест в садах для детей до трех лет.
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